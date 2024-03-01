Sorgun’a sinema ve tiyatro salonları kazandıracağını belirten Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz, “Sorgunumuzun gençlerine, kadınlarına ve geleceğine daha güvenli ve huzurlu bir Sorgun inşa edeceğiz” dedi.

Yapılacak sinema ve tiyatro alanı içerisinde yer alacak projelerden bahseden Gürbüz, “İçerisinde; 3 adet sinema ve tiyatro salonu, planetaryum (gezegen evi), çocuk oyun alanları, açık ve kapalı kafeterya, otopark, sanat galerisi, atölye çalışma alanları, müzik odaları ile birlikte Sorgunumuzda modern sinema ve tiyatro salonunu hayata geçireceğiz. Aziz Sorgunumuzun her mahallesinde, her sokağında olacağız” diye konuştu.

“VERECEĞİNİZ EMANETE SAHİP ÇIKMAYA TALİBİM”

Vatandaşların vereceği emanete sahip çıkacağını söyleyen Gürbüz, “Sizlerin gönül kantarında tartıya çıkacak olmanın manevi ağırlığını şimdiden omuzlarımda hissetmekteyim. İstiklal şairimizin; ‘Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu’ diyerek veciz bir şekilde ifade ettiği üzere vereceğiniz emanete sahip çıkmaya talibim” dedi.

“EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK”

Gürbüz, “Maksadımız, ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde Sorgunumuza, siz değerli hemşehrilerimize hizmet etme bahtiyarlığına erebilmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ve yönetim anlayışında somutlaşan ‘Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik’ sözünü, sizlerin bu kutsal emaneti bizlere tevdi etmeniz durumunda temel yönetim anlayışı olarak kendimize rehber edineceğimizi açıkça ilan etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“NEREDE KALMIŞTIK?”

Sorgun’u vatandaşlarla birlikte yönetmeye talip olduğunun altını çizen Gürbüz, “Sorgunumuzu, sizlerle birlikte, hep beraber yönetmeye talibim. Seçilmemiz durumunda, herkesi dinleyecek, büyük küçük demeden her bir hemşehrimizin görüşüne başvuracak, istişareyi kendimize şiar edineceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürbüz son olarak, “Beş yıl önce, yine sizlerin takdiriyle ilçemizde nöbet değişimi yaşanmıştı. Bu defa yine sizlerin takdiriyle 31 Mart 2024 tarihinde ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek kollarımızı sıvamak istiyoruz. İnsanımızın özlemle arzu ettiği AK Parti belediyeciliği ile Sorgunumuzu kavuşturmayı hasretle bekliyor olacağız” dedi.