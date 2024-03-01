Yozgat, Kırıkkale, Tokat, Sivas'taki Çiftçiler Gözünüz Aydın! Hesaplara Yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile çiftçilere müjdeli bir haber verdi.

Bakan Yumaklı, yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformunda çiftçilere yönelik önemli bir destek duyurusu yaptı.

Üreticilere yönelik devam eden destekler hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında, "Bugün itibariyle ülkemizin üretken çiftçilerine yönelik 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Türkiye Yüzyılı, üreticilerimizin de yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu destekle çiftçilere sağlanan katkının önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, tarım sektörünün güçlenerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını belirtti.