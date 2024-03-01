Yapılan çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 114 olayda 77 şüpheli şahıs yakalandı.

Öte yandan 27 bin 416 şahıs ve 9 bin 793 araç sorgulandı, 47 araca cezai işlem uygulanıp, 28 araç trafikten men edildi.

49 ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından 94 umuma açık yer denetlendi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 şahıs yakalanırken asayiş suçlarından 3 şahıs tutuklandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda; 4 adet kesici alet, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 23 adet fişek ele geçirildi.

NARKOTİK SUÇLARI İLE MÜCADELE EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik suçları ile mücadele kapsamında; TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 19 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Jandarma komutanlığı ekipler kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 5607 SKM suçu kapsamında 2, 6136 SKM suçu kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahsa işlem yapıldı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda; bin 20 adet sigara, 18 adet anason yağı, 34 litre etil alkol, 1 adet dedektör ele geçirildi.

10 BİN ARAÇ SORGULANDI

Jandarma trafik faaliyetleri kapsamında; il genelinde 11 bin 564 şahıs ve 10 bin 90 araç sorgulandı. 345 araca 913 bin 583 lira cezai işlem uygulandı. 5 sürücünün yasal sınır üzerinde alkollü araç kullanma ihlali ve 1 sürücünün 100 ceza puanını doldurması nedeniyle toplamda 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.