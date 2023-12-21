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Koçer, “Partimizin ve davamızın arkasındayız” diyerek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici liderliğindeki görevlere hazır olduklarını belirtti.

Başkan Koçer, yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle, belde belediye başkan adaylarımızla birlikte tüm il ilçe beldelerde seçimi kazanacağımıza olan inancımız tam” dedi.

Koçer, “Sorgun ve Yozgat değil, tüm 81 ilde ülkenin varlığını korumak, hakları savunmak ve halka hizmet etmek için çalışacağız. Küslük, ayrılık ve bireysel çıkarların dışında kalacak; davamız uğruna her göreve hazır olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Koçer, açıklamasının devamında, “Sorgun ve beldelerimiz için, Türkiye genelinde belde belediye başkan adayları ile birlikte yapılanları daha da ileriye taşımak amacıyla, nefsimizi bir kenara bırakarak birlikte yürüyeceğiz. Yarınlarımızın, geçmişten aldığı güçle şekillendiğinin farkındayız. Yozgat, Sorgun ve beldelerimiz, Türkiye'nin yüzyılını şekillendirmek adına adaylarımızla birlikte gayretle çalışmaya devam edecek” dedi.

Koçer, “Allah hepimizi mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Zaferimizi hep birlikte meydanlarda kutlayacağız ve terör destekçilerine fırsat vermemek için bazı bölgelerde gerekli fedakarlığı yaparak Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.