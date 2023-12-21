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Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında 5’er yıldan toplan 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranın şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 21 Aralık 2023 tarihinde 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan aranan ve haklarında 5’er yıldan toplam '10 yıl hapis cezası' bulunan 2 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.