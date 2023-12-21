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Yozgat’ta meydana gelen şiddetli yağışların etkisiyle yıkılan Yerköy Karaosmanoğlu Köyü 2 adet bağlantı yolu köprüsü yeniden inşa edildi.

AFAD Başkanlığının finans desteği ile Yozgat İl Özel İdare tarafından inşa edilen köprü kullanıma açıldı.

Yozgat Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan köprüde incelemelerde bulundu.