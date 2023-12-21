Yozgat’ta meydana gelen şiddetli yağışların etkisiyle yıkılan Yerköy Karaosmanoğlu Köyü 2 adet bağlantı yolu köprüsü yeniden inşa edildi.

Köprü yeniden inşa edildi2

AFAD Başkanlığının finans desteği ile Yozgat İl Özel İdare tarafından inşa edilen köprü kullanıma açıldı.

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Köprü yeniden inşa edildi

Yozgat Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan köprüde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi