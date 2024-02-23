Teklif, Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 669 Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifini kapsıyor.

Teklifin ayrıntılarına göre, kanun yoluna başvuru süreleri gün yerine hafta olarak düzenlenecek ve suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla adli para cezasının alt ve üst sınırlarında artış yapılacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonu'nun görev tanımı da teklif kapsamında yeniden belirlenecek. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ve yurt dışına aktarımı konusunda da değişiklikler yapılacak.

Teklife göre, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi miktarı 3 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR

Emekli ikramiyelerinin ödeme zamanları da belirlendi. Ramazan Bayramı öncesinde, 1-9 Nisan tarihleri arasında ilk ödeme yapılması planlanıyor. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesinde, 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.