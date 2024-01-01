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Yapılan tahminlere göre, batıdan başlayacak olan yağışlar hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak.

Yılın son gününde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava raporuna göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölgelere göre hava durumu özeti:

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu; gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun pus ve sis olabileceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun pus ve sis olabileceği bildirildi.

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu; İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yoğun pus ve sis olabileceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu; Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yoğun pus ve sis olabileceği bildirildi.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun pus ve sis olabileceği bildirildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu; sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun pus ve sis olabileceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık; sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun pus ve sis olabileceği bildirildi.

Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava durumu tahminleri günlük olarak güncellenmeye devam edecek.