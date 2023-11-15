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31 Mart 2024 Mahallî İdareler seçimlerine yönelik aday adaylığı başvuruları, 20 Kasım Pazartesi (10.00)- 22 Aralık Cuma (17.00) tarihleri arasında olacağı bildirildi.

İYİ Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Teşkilatlarımızda yönetici olarak görev alan parti mensuplarımızın, 1 Aralık tarihine kadar istifalarını resmî bir biçimde tarafımıza vermeleri gerekmektedir.Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi aday adaylarımızın; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle partimizin resmî internet sitesinde (www.iyiparti.org.tr) yayınlanacak elektronik Mahallî İdareler Seçimleri Aday Adayı Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Elektronik başvuru formunun doldurulmuş olması, aday adaylığı sürecinin tamamlandığı anlamına gelmemektedir.Başvurunun tamamlanabilmesi için istenen belgelerin formla birlikte aşağıda belirtilen şekilde şahsen teslim edilmesi ve karşılığında “Alındı Belgesi” alınması gerekmektedir. Aday adaylığı başvurularımızın ücretlendirilmesi kademeli olarak yapılacaktır.Kadın ve 30 yaş altı genç aday adaylarından belirtilen ücretlerin yüzde 50’si, yüzde 40 ve altı engelli aday adaylarından belirtilen ücretlerin yüzde 25’i tahsil edilecektir. Yüzde 40 üzeri engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacaktır. Gazi aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacaktır. Deprem bölgesinden başvuracak aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.