Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsalar; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 28.11.2023 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 05.12.2023 tarihinde saat 10:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır.

İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini 4 gün içerisinde belediyemiz banka hesabına yatırmak zorundadır. İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini yatırmaması durumunda yatırmış olduğu geçici teminat belediye veznesine irat kaydedilecek arsa satışı ikinci en avantajlı teklif sahibine kalacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ARSA ALACAKLARIN DİKKATİNE

1. Arsa alacakların son gün olarak 27.11.2023 tarihinde mseai saati bitene kadar gelip geçici teminatları yatırmaları zorunludur. Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye alınmayacaktır.

2. Geçici teminat yatırma örnek: 500 m2 arsa muhammen bedeli 1.000,00 TL %3 geçici teminat tutarı 30 TL dir. Muhammen bedel üzerinden artırıma gidilecektir.

3. Birden fazla katılımcı anılan parsele talip olabilir fiyatını artırarak alabilir.

4. İhaleye girilebilmesi için belediyemiz görevli personeli tarafından bilgi verilecektir.

5. İhaleye geçici teminatı yatırıp ta ihaleye girmeyenler yatırmış oldukları nakit ödemesi belediyemize gelir olarak kaydedilecektir.

6. Geçici teminat yatırıp ta ihaleyi alan 4 gün içerisinde ihale bedelini yatırıp tapu işlemleri başlayacak olup verdiği teminatı tapuyu aldıktan sonra iade alacaktır.

7. Alınacak parsellerin yerinde gösterilmesi tavsiye olunur.

8. İhaleye girecek olan isteklilerin ilan tarihi itibarı ile Yamaçlı Kasabasında ikamet etmeleri şart olup, ilan tarihiden sonra ikamet değişikliği yapanlar ihaleye giremeyecektir.

9. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

ARSA BİLGİLERİ:

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN m2 M2 FİYATI MUEMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ CİNSİ 1 ZAFER 345 256 259,08 150,00 38.862,00 1.165.86 28.11.2023 10:00 ARSA 2 ZAFER 345 258 1547,54 150,00 232.131,00 6.963.93 28.11.2023 10:10 ARSA 3 ZAFER 345 257 1625,70 150,00 243.855,00 7.315.65 28.11.2023 10:20 ARSA 4 ZAFER 345 259 243,21 150,00 36.481.50 1.094.45 28.11.2023 10:30 ARSA 5 ZAFER 345 284 784,49 150,00 117.673.50 3.530.21 28.11.2023 10:40 ARSA 6 ZAFER 345 285 1695,18 150,00 254.277,00 7.628.31 28.11.2023 10:50 ARSA 7 ZAFER 345 286 415,77 150,00 62.365.50 1.870.97 28.11.2023 11:00 ARSA 8 ZAFER 345 287 522,73 150,00 78.409.50 2.352.29 28.11.2023 11:10 ARSA 9 ZAFER 287 12 1105,86 150,00 165.879,00 4.976.37 28.11.2023 11:20 ARSA 10 ZAFER 287 13 335,47 150,00 50.320.50 1.509.62 28.11.2023 11:30 ARSA 11 ZAFER 263 1004 1135,27 150,00 170.290.50 5.108.72 28.11.2023 11:40 ARSA 12 ZAFER 345 288 12,99 150,00 1.948.50 58.46 28.11.2023 11:50 ARSA 13 ZAFER 345 289 200,98 150,00 30.147,00 904.41 28.11.2023 12:00 ARSA 14 ZAFER 280 12 587,40 150,00 88.110,00 2.643.30 28.11.2023 12:10 ARSA 15 ZAFER 280 13 309,68 150,00 46.452,00 1.393.56 28.11.2023 12:20 ARSA 16 ZAFER 280 14 9,09 150,00 1.363.50 40.91 28.11.2023 12:30 ARSA 17 ZAFER 280 8 339,93 150,00 50.989.50 1.529.69 28.11.2023 12:40 ARSA 18 ZAFER 280 9 341,65 150,00 51.247.50 1.537.43 28.11.2023 12:50 ARSA 19 ZAFER 345 277 35,73 150,00 5.359.50 160.79 28.11.2023 13:00 ARSA 20 ZAFER 345 274 52,61 150,00 7.891.50 236.75 28.11.2023 13:10 ARSA 21 ZAFER 345 278 17,43 150,00 2.614.50 78.44 28.11.2023 13:15 ARSA 22 ZAFER 345 273 629,84 150,00 94.476,00 2.834.28 28.11.2023 13:20 ARSA 23 ZAFER 345 290 1168,68 150,00 175.302,00 5.259.06 28.11.2023 13:25 ARSA 24 ZAFER 345 275 172,63 150,00 25.894.50 776.84 28.11.2023 13:30 ARSA 25 ZAFER 345 276 497,07 150,00 74.560.50 2.236.82 28.11.2023 13:35 ARSA 26 ZAFER 345 270 339,35 150,00 50.902.50 1.527.08 28.11.2023 13:40 ARSA 27 ZAFER 345 267 1582,69 150,00 237.403.50 7.122.11 28.11.2023 13:45 ARSA 28 ZAFER 345 269 468,93 150,00 70.339.50 2.110.19 28.11.2023 13:50 ARSA 29 ZAFER 345 248 96,62 150,00 14.493,00 434.79 28.11.2023 13:55 ARSA 30 ZAFER 345 247 35,98 150,00 5.397,00 161.91 28.11.2023 14:00 ARSA 31 ZAFER 345 268 221,14 150,00 33.171,00 995.13 28.11.2023 14:05 ARSA 32 ZAFER 345 199 37,00 150,00 5.550,00 166.5 28.11.2023 14:10 ARSA 33 ZAFER 345 266 268,30 150,00 40.245,00 1.207.35 28.11.2023 14:15 ARSA 34 ZAFER 345 265 321,85 150,00 48.277.50 1.448.33 28.11.2023 14:20 ARSA 35 ZAFER 345 264 4,56 150,00 684,00 20.52 28.11.2023 14:25 ARSA 36 ZAFER 345 263 322,85 150,00 48.427.50 1.452.83 28.11.2023 14:30 ARSA 37 ZAFER 345 262 35,47 150,00 5.320.50 159.62 28.11.2023 14:35 ARSA 38 ZAFER 335 12 172,55 150,00 25.882.50 776.48 28.11.2023 14:40 ARSA 39 ZAFER 335 11 71,18 150,00 10.677,00 320.31 28.11.2023 14:45 ARSA 40 ZAFER 345 242 193,55 150,00 29.032.50 870.98 28.11.2023 14:50 ARSA 41 ZAFER 345 244 8,01 150,00 1.201.50 36.05 28.11.2023 14:55 ARSA 42 ZAFER 345 243 34,99 150,00 5.248.50 157.46 28.11.2023 15:00 ARSA 43 ZAFER 345 240 10,96 150,00 1.644,00 49.32 28.11.2023 15:05 ARSA 44 ZAFER 345 237 139,76 150,00 20.964,00 628.92 28.11.2023 15:10 ARSA 45 ZAFER 345 241 179,23 150,00 26.884.50 806.54 28.11.2023 15:15 ARSA 46 ZAFER 345 1005 1401,14 150,00 210.171,00 6.305.13 28.11.2023 15:20 ARSA