Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsalar; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 28.11.2023 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 05.12.2023 tarihinde saat 10:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır.
İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini 4 gün içerisinde belediyemiz banka hesabına yatırmak zorundadır. İhale üzerine kalan istekli arsa bedelini yatırmaması durumunda yatırmış olduğu geçici teminat belediye veznesine irat kaydedilecek arsa satışı ikinci en avantajlı teklif sahibine kalacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.
ARSA ALACAKLARIN DİKKATİNE
1. Arsa alacakların son gün olarak 27.11.2023 tarihinde mseai saati bitene kadar gelip geçici teminatları yatırmaları zorunludur. Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye alınmayacaktır.
2. Geçici teminat yatırma örnek: 500 m2 arsa muhammen bedeli 1.000,00 TL %3 geçici teminat tutarı 30 TL dir. Muhammen bedel üzerinden artırıma gidilecektir.
3. Birden fazla katılımcı anılan parsele talip olabilir fiyatını artırarak alabilir.
4. İhaleye girilebilmesi için belediyemiz görevli personeli tarafından bilgi verilecektir.
5. İhaleye geçici teminatı yatırıp ta ihaleye girmeyenler yatırmış oldukları nakit ödemesi belediyemize gelir olarak kaydedilecektir.
6. Geçici teminat yatırıp ta ihaleyi alan 4 gün içerisinde ihale bedelini yatırıp tapu işlemleri başlayacak olup verdiği teminatı tapuyu aldıktan sonra iade alacaktır.
7. Alınacak parsellerin yerinde gösterilmesi tavsiye olunur.
8. İhaleye girecek olan isteklilerin ilan tarihi itibarı ile Yamaçlı Kasabasında ikamet etmeleri şart olup, ilan tarihiden sonra ikamet değişikliği yapanlar ihaleye giremeyecektir.
9. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
ARSA BİLGİLERİ:
|
NO
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
ALAN m2
|
M2 FİYATI
|
MUEMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
CİNSİ
|
1
|
ZAFER
|
345
|
256
|
259,08
|
150,00
|
38.862,00
|
1.165.86
|
28.11.2023
|
10:00
|
ARSA
|
2
|
ZAFER
|
345
|
258
|
1547,54
|
150,00
|
232.131,00
|
6.963.93
|
28.11.2023
|
10:10
|
ARSA
|
3
|
ZAFER
|
345
|
257
|
1625,70
|
150,00
|
243.855,00
|
7.315.65
|
28.11.2023
|
10:20
|
ARSA
|
4
|
ZAFER
|
345
|
259
|
243,21
|
150,00
|
36.481.50
|
1.094.45
|
28.11.2023
|
10:30
|
ARSA
|
5
|
ZAFER
|
345
|
284
|
784,49
|
150,00
|
117.673.50
|
3.530.21
|
28.11.2023
|
10:40
|
ARSA
|
6
|
ZAFER
|
345
|
285
|
1695,18
|
150,00
|
254.277,00
|
7.628.31
|
28.11.2023
|
10:50
|
ARSA
|
7
|
ZAFER
|
345
|
286
|
415,77
|
150,00
|
62.365.50
|
1.870.97
|
28.11.2023
|
11:00
|
ARSA
|
8
|
ZAFER
|
345
|
287
|
522,73
|
150,00
|
78.409.50
|
2.352.29
|
28.11.2023
|
11:10
|
ARSA
|
9
|
ZAFER
|
287
|
12
|
1105,86
|
150,00
|
165.879,00
|
4.976.37
|
28.11.2023
|
11:20
|
ARSA
|
10
|
ZAFER
|
287
|
13
|
335,47
|
150,00
|
50.320.50
|
1.509.62
|
28.11.2023
|
11:30
|
ARSA
|
11
|
ZAFER
|
263
|
1004
|
1135,27
|
150,00
|
170.290.50
|
5.108.72
|
28.11.2023
|
11:40
|
ARSA
|
12
|
ZAFER
|
345
|
288
|
12,99
|
150,00
|
1.948.50
|
58.46
|
28.11.2023
|
11:50
|
ARSA
|
13
|
ZAFER
|
345
|
289
|
200,98
|
150,00
|
30.147,00
|
904.41
|
28.11.2023
|
12:00
|
ARSA
|
14
|
ZAFER
|
280
|
12
|
587,40
|
150,00
|
88.110,00
|
2.643.30
|
28.11.2023
|
12:10
|
ARSA
|
15
|
ZAFER
|
280
|
13
|
309,68
|
150,00
|
46.452,00
|
1.393.56
|
28.11.2023
|
12:20
|
ARSA
|
16
|
ZAFER
|
280
|
14
|
9,09
|
150,00
|
1.363.50
|
40.91
|
28.11.2023
|
12:30
|
ARSA
|
17
|
ZAFER
|
280
|
8
|
339,93
|
150,00
|
50.989.50
|
1.529.69
|
28.11.2023
|
12:40
|
ARSA
|
18
|
ZAFER
|
280
|
9
|
341,65
|
150,00
|
51.247.50
|
1.537.43
|
28.11.2023
|
12:50
|
ARSA
|
19
|
ZAFER
|
345
|
277
|
35,73
|
150,00
|
5.359.50
|
160.79
|
28.11.2023
|
13:00
|
ARSA
|
20
|
ZAFER
|
345
|
274
|
52,61
|
150,00
|
7.891.50
|
236.75
|
28.11.2023
|
13:10
|
ARSA
|
21
|
ZAFER
|
345
|
278
|
17,43
|
150,00
|
2.614.50
|
78.44
|
28.11.2023
|
13:15
|
ARSA
|
22
|
ZAFER
|
345
|
273
|
629,84
|
150,00
|
94.476,00
|
2.834.28
|
28.11.2023
|
13:20
|
ARSA
|
23
|
ZAFER
|
345
|
290
|
1168,68
|
150,00
|
175.302,00
|
5.259.06
|
28.11.2023
|
13:25
|
ARSA
|
24
|
ZAFER
|
345
|
275
|
172,63
|
150,00
|
25.894.50
|
776.84
|
28.11.2023
|
13:30
|
ARSA
|
25
|
ZAFER
|
345
|
276
|
497,07
|
150,00
|
74.560.50
|
2.236.82
|
28.11.2023
|
13:35
|
ARSA
|
26
|
ZAFER
|
345
|
270
|
339,35
|
150,00
|
50.902.50
|
1.527.08
|
28.11.2023
|
13:40
|
ARSA
|
27
|
ZAFER
|
345
|
267
|
1582,69
|
150,00
|
237.403.50
|
7.122.11
|
28.11.2023
|
13:45
|
ARSA
|
28
|
ZAFER
|
345
|
269
|
468,93
|
150,00
|
70.339.50
|
2.110.19
|
28.11.2023
|
13:50
|
ARSA
|
29
|
ZAFER
|
345
|
248
|
96,62
|
150,00
|
14.493,00
|
434.79
|
28.11.2023
|
13:55
|
ARSA
|
30
|
ZAFER
|
345
|
247
|
35,98
|
150,00
|
5.397,00
|
161.91
|
28.11.2023
|
14:00
|
ARSA
|
31
|
ZAFER
|
345
|
268
|
221,14
|
150,00
|
33.171,00
|
995.13
|
28.11.2023
|
14:05
|
ARSA
|
32
|
ZAFER
|
345
|
199
|
37,00
|
150,00
|
5.550,00
|
166.5
|
28.11.2023
|
14:10
|
ARSA
|
33
|
ZAFER
|
345
|
266
|
268,30
|
150,00
|
40.245,00
|
1.207.35
|
28.11.2023
|
14:15
|
ARSA
|
34
|
ZAFER
|
345
|
265
|
321,85
|
150,00
|
48.277.50
|
1.448.33
|
28.11.2023
|
14:20
|
ARSA
|
35
|
ZAFER
|
345
|
264
|
4,56
|
150,00
|
684,00
|
20.52
|
28.11.2023
|
14:25
|
ARSA
|
36
|
ZAFER
|
345
|
263
|
322,85
|
150,00
|
48.427.50
|
1.452.83
|
28.11.2023
|
14:30
|
ARSA
|
37
|
ZAFER
|
345
|
262
|
35,47
|
150,00
|
5.320.50
|
159.62
|
28.11.2023
|
14:35
|
ARSA
|
38
|
ZAFER
|
335
|
12
|
172,55
|
150,00
|
25.882.50
|
776.48
|
28.11.2023
|
14:40
|
ARSA
|
39
|
ZAFER
|
335
|
11
|
71,18
|
150,00
|
10.677,00
|
320.31
|
28.11.2023
|
14:45
|
ARSA
|
40
|
ZAFER
|
345
|
242
|
193,55
|
150,00
|
29.032.50
|
870.98
|
28.11.2023
|
14:50
|
ARSA
|
41
|
ZAFER
|
345
|
244
|
8,01
|
150,00
|
1.201.50
|
36.05
|
28.11.2023
|
14:55
|
ARSA
|
42
|
ZAFER
|
345
|
243
|
34,99
|
150,00
|
5.248.50
|
157.46
|
28.11.2023
|
15:00
|
ARSA
|
43
|
ZAFER
|
345
|
240
|
10,96
|
150,00
|
1.644,00
|
49.32
|
28.11.2023
|
15:05
|
ARSA
|
44
|
ZAFER
|
345
|
237
|
139,76
|
150,00
|
20.964,00
|
628.92
|
28.11.2023
|
15:10
|
ARSA
|
45
|
ZAFER
|
345
|
241
|
179,23
|
150,00
|
26.884.50
|
806.54
|
28.11.2023
|
15:15
|
ARSA
|
46
|
ZAFER
|
345
|
1005
|
1401,14
|
150,00
|
210.171,00
|
6.305.13
|
28.11.2023
|
15:20
|
ARSA