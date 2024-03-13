Yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar, akademisyenler ve Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile öğretmenlerin yer alacağı konferansın 19 Şubat 2024'te başlayan başvuruları, yoğun talep nedeniyle 18 Mart 2024'e kadar uzatıldı.

Dil eğitiminde iyi uygulama; sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme surecinde karşılaşılan sorunlara çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanıyor.

Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'na başvurmak ve başvuru kılavuzuna ulaşmak için dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr adresini tıklayınız.