Son dönemde dünya genelinde ve Türkiye'de yayıncıları bünyesine katmaya devam eden Kick platformu, giderek artan bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Özellikle de yayıncı Elraen'in Kick platformunda yayın yapmaya başlayacağını duyurmasının ardından, platformun detayları merak konusu oldu. Peki, Kick nedir ve platformun abonelik ücreti ne kadar?

Kick, canlı yayın platformu olarak bilinmekte olup, Kick Streaming Ltd. tarafından yönetilmektedir. Platform, Stake.com'un kurucuları Bijan Tehrani ve Ed Craven ile yayıncı Trainwreckstv'nin desteğini arkasına almıştır. Twitch gibi dev platformlara alternatif olarak 2022'de kurulan Kick, daha esnek yönetim politikaları ve yayıncıların daha yüksek kazanç elde etme imkanları sunmasıyla dikkat çekmektedir. Kick, sektördeki en düşük kesinti oranını sunarak, yayıncıların kazançlarının sadece %5'ini almayı hedeflemektedir. 2023 yılında, Kick önemli isimlerle sözleşme imzalayarak birçok yayıncıyı bünyesine katmıştır.

KİCK YAYIN PLATFORMU ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kick yayın platformunda abonelik ücreti 5 dolar olarak belirlenmiştir. Aboneliklerden elde edilen gelirin %95'i yayıncıya, %5'i ise platforma gitmektedir. Bu düşük kesinti oranıyla Kick, yayıncılara daha fazla kazanç sağlama amacını gütmektedir.