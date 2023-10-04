Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Yalçın, değerli öğretmenlerin ve okul idarecilerinin daima destekçisi olduklarını belirterek okullardan gelen talep ve isteklerin hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm okullarla ihtiyaçlar doğrultusunda iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Başkan Yalçın, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması vesilesiyle okul müdürlerimizi, idareci, öğretmen ve sevgili çocuklarımızı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Ziyaretimiz esnasında saygıdeğer hocalarımızın ilçemiz ile ilgili öneri ve taleplerini alarak ilgili birimlerimize ilettik. İlçemizi daha ileriye taşımak için fikir ve önerileriyle yolumuzu aydınlatan, evlatlarımızın daha uygun şartlarda eğitim alması ve topluma faydalı birer olması için gayret sarfeden kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılının tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Alpaslan Demir)