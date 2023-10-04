Sağlıklı yaşam biçiminin meme kanseri riskini düşürdüğünü, erken tanı ve rutin kontrollerin tanı ile tedavideki başarı oranını yüzde 90 seviyesine taşıdığını belirten Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Musa Serin, "2004 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak ilan edilmiştir. Kadınlarımıza, kanserden korunma, teşhis ve tanı konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuyoruz. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda ölüm oranlarında da gene meme kanseri birinci sıradadır. Meme kanserinde farkındalık oluşturmak bizim bu süreçte öncelikli hedefimiz. Meme kanseri erken teşhis edildiği zaman yüzde 90 oranında tedavi edilebilen bir hastalıktır" dedi.

Meme kanserinde muayenenin önemli olduğunu belirten Serin, 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kadınların kendi kendisini muayene etmesi gerektiğini de belirterek, "Kendi kendine ayna karşısında meme muayenesi yapılması, kanserin erken teşhisinde en önemli parçayı oluşturmaktadır. Göğüste tespit edilen herhangi bir kitle, sertlik, kızarıklık, meme başında kaşıntı gibi durumlar tespit ettiğinde doktora başvurulması gerekiyor. KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri, birimlerimizde 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi taramalarıyla da meme kanserini erke teşhis etmek mümkün" diye konuştu. (İHA)