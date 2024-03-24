Sorgun Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluştu. Sorgun Belediyesi Köy Odası'nda düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ekinci, gerçekleştirilen toplantıda proje tanıtımı yaptı.

Ekinci toplantıda yaptığı konuşmada, "Sorgun'da gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Son iki yılda nüfusu artan bir Sorgun'u, yürüttüğümüz projelerle şekillendirdik" dedi.