TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, baba ocağı Çekerek ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.



Düzenlenen mitinge TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay’ın beraberinde AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır katıldı.



Mitingden sonra açıklamada bulunan Oktay, “Baba ocağı Çekerek’teyiz. Yozgat milletvekillerimiz Sayın Abdulkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan, Çekerek Belediye Başkanımız ve adayımız Sn. Eyyüp Çakır ile birlikte kıymetli Çekerekli hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Bizleri coşkuyla karşılayan, kazma kürek yaktıran soğuk bir mart gününde sıcacık kalpleriyle gönlümüzü ısıtan ve bağrına basan her bir hemşehrimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık” ifadelerini kullandı.