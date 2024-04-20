Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar Ankara’da ki temaslarını sürdürüyor.

Ankara’da yapmış olduğu ziyaretlerini sürdüren Başkan Coşar, ilçede yapmış olduğu ve yapacak olduğu projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Coşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu’nu ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve önceki dönem AK Parti Yozgat Milletvekilim Yusuf Başer’i ziyaret etti.

KÜTÜPHANE PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyarette projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Coşar ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu’nu ziyaret etti.

Genel Müdür Taner Beyoğlu ile ilçede faaliyete geçirilecek olan kütüphane projesi hakkında görüşen Coşar, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürümüz Sayın Taner Beyoğlu'nu ziyaret ederek bebek ve çocuklarımıza özel hayata geçireceğimiz Kütüphane Projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Eser ve hizmetlerimizle hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Genel Müdür Taner Beyoğlu ziyaretinin ardından Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve önceki dönem AK Parti Yozgat Milletvekilim Yusuf Başer’i ziyaret eden Coşar, yapılan ve yapılacak projeleri anlattı.

Misafirperverliğinden dolayı Başer’e teşekkür eden Coşar, “Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve önceki dönem Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’i AK Parti Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, gerçekleştirdikleri çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Boğazlıyan için durmak yok yola devam” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, “Boğazlıyan Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Gökhan Coşar başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. İnancım odur ki Boğazlıyan ve aziz Boğazlıyanlı kardeşlerimiz için tevazu, samimiyet, gayret, tecrübe ve ilk günkü aşkla bölgenin sanayi, tarım, turizmin merkezi haline getirecektir. Başkanımızın her daim yanındayız başarısı için duacıyız” şeklinde konuştu. Hakan Demirbaş