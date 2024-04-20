Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ev sahipliğinde, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yapay Zeka ve Teletip Çalışma Grubu ve Bozok Tıp Öğrencileri Birliği tarafından “I. Ortopedi ve Travmatoloji’de Yapay Zeka” sempozyumu düzenlendi.

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Erkoç, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yapay Zeka Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Cemil Yıldız, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, yapay zeka alanındaki son gelişmeler, gelecek trendler ve uygulamalar üzerine sunumlar yapıldı.

19-20 Nisan tarihleri arasında iki gün sürecek olan ve 6 farklı oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda alanında uzman akademisyenler “Yapay Zeka Nedir, Ortopedi ve Travmatoloji Pratiğinde Yapay Zekâ Uygulamaları, Yapay Zeka Güncel Trendler, Ultrason ve Yapay Zeka, Ortopedik Manyetik Rezonans Görüntülerinde Yapay Zeka, Biyomedikal Alanında Yapay Zeka Kullanımı, Kas İskelet Sistemi Anatomisinde Yapay Zeka, Yapay Zekada Tıpta İşimizi Kolaylaştıran Uygulamalar, Tıpta Kullanılan Yapay Zeka Teknolojileri Son Gelişmeler, Ortopedi de Görüntülemede Yapay Zeka Kullanımı ve Tıp Öğrencilerinin Yapay Zeka Bilgi Düzeyleri” gibi faklı konularda yapılan sunumlarla katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Üniversite Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Erkoç, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yapay Zeka Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Cemil Yıldız ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan yaptıkları açılış konuşmalarında, ortopedi ve travmatoloji alanında yapılan son gelişmelerin ışığında, sağlık alanında yapay zeka teknolojilerinin önemine vurgu yaptı.

Sempozyumda konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yapay zekanın günümüzdeki ve gelecekteki önemine vurgu yaparak, yapay zeka ve sağlık teknolojileri ile ilgili önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Rektör Yaşar konuşmasının devamında; “Ortopedik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zeka teknolojilerinin oynadığı rolü ve bu teknolojilerin sağlık sektöründe nasıl bir dönüşün yarattığını ele almak amacıyla önemli bir sempozyum düzenliyoruz. Gelişen teknoloji, özellikle yapay zeka, sağlık alanında sınırları zorlamakta ve bizleri daha önce hayal bile edemeyeceğimiz tedavi yöntemleri sunmaktadır. Günümüzde, yapay zeka algoritmaları, Mr,X-ray ve Ct görüntülerini analiz ederek, insan gözünün kaçırabileceği detayları belirleyebilmektedir. Yapay zeka, 3D teknolojisi ile entegre edilerek hastalara özel implantlar ve protezlerin üretiminde devrim yaratmıştır. Bu sayede her hastanın anatomisine uygun, daha konforlu ve fonksiyonel çözümler sunmaktadır. Yapay zeka, hastaların rehabilitasyon süreçlerini kişiselleştirerek ve optimize ederek büyük faydalar sağlamaktadır. Yapay zekanın sağlık sektöründe kullanımı elbette bazı zorlukları ve etik meseleleri de beraberinde getirmekte. Özellikle veri gizliliği, algoritmik önyargılar ve sistemlerin şeffaflığı gibi konular, bu teknolojinin etik bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizmektedir. Yapay zeka, ortopedik tedavi yönetmelerini daha da ileriye taşıyacak ve yeni tedavi paradigmaları oluşturacak potansiyele sahiptir. Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın daha da gelişerek ortopedik hastalıkların tanı ve tedavisinde devrim yaratmasını beklemekteyiz. Bu gidişle önümüzdeki süreçte tıp branşının iyice daralacağını, tek tip cerrahi hekim, diğer tıp branşlarının tamamen evlere ya makineye ya sistemlere yada çok daha düşük maliyetli sağlık elamanlarına evirileceğini düşünüyorum. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yapay zekaya önem verim bir bilim yuvasıyız. Tüm fakültelerimizde yapay zeka ile ilgili çalışmalarımız var. Diğer taraftan üniversitemiz sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizi yapay zeka sistemine adapte etmenin yollarını arıyoruz. Türkiye’de belki de ilk defa iki üniversite birlikteliği ile rehabilitasyon teknolojileri yüksek lisans programını üniversitemize kazandırdık. Tıp Fakültesi mezunu olurken yapay zeka ile ilintili tezli veya tezsiz bir yüksek lisans derecesi de verebilmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.