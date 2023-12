Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçede yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek için sahaya inen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşlar ile de bir araya geldi.

Coşar, “Yaptığımız çalışmalarımızı yerinde inceleyerek bölge halkımızla fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız hizmetlerden halkımızın memnun olması bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. İlçemizin hemen her kesiminde ekiplerimiz, ilçemizi güzelleştirmek için mesai merfumu gözetmeksizin çalışıyor. Yaptığımız her çalışmayı ilçemizin hak ettiği konuma getirebilmek için yapıyor, halkımızın beğenisine ve kullanımına sunuyoruz” dedi.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ”

Vatandaşlar ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Coşar, “Kıymetli hemşerilerimizle beraber olmak ve onların içinde yer almak çalışmalarımızda da çok fayda sağlıyor. İlçemizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın görmek istediklerini onlardan dinliyor ve buna yönelik projeler üretiyoruz. Bu sayede biz de hemşerilerimizin gözünden bakış imkânına sahip oluyoruz. Bizlere gönüllerini açan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.