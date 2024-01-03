Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Akay, “Şeker Pancarının kampanyasının sonuna yaklaşıldığı şu günlerde üretim miktarı, kalitesi, performansı ile tüm zamanların rekoru kırılması bekleniyor’ dedi.

Akay ziyarette yaptığı açıklamada, “Bu başarıda yapılan yeni yatırımlar kadar, personelin can siperane, gönülden çalışma arzusunun ve gayretinin de etkisi büyük. Ziyaret ettiğimiz birimlerdeki çalışanlarımızın gözlerinin parlaklığı, candan yaklaşımları, başarma azmi ve heyecanları görülmeye değerdi. Çiftçisi ve çalışanları ile Büyük Kayseri Şeker ailesi her türlü takdiri hak ediyor. Allah güç kuvvet versin, daim başarılı eylesin” ifadelerini kullandı.