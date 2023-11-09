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AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başer, atamayla ilgili kararı sosyal medya hesabından paylaşım şu şekilde: “Haydi Bismillah!...

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın ‘olur'larıyla Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine yeniden atanmış bulunmaktayım.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a teşekkür ediyorum.

Rabbim utandırmasın. Davamıza ve aziz milletimize tevazu, gayret ve samimiyetle, ilk günkü aşkla ve memleket sevdasıyla hizmet etmeyi nasip eylesin.”