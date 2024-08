Merhaba değerli okurlarım, bu haftaki yazımın bizlere özel olmasını istedim...

Zaman sadece biraz zaman

Sizlere yazmaya başlayalı tam bir yıl oldu. Yeri geldi eleştirdik, yeri geldi farklı bilgileri karşılıklı şekilde deneyimledik. Ama en önemlisi biraz da olsa içimize dönme fırsatı bulduk. Kendimizi okurken anladığımız, anlarken içimizdeki sese kulak verdiğimiz nice zamanlarımız olduğunu düşünüyorum. İlk yazımda da sizlere bahsettiğim gibi küçükte olsa hatırda kaldığımı varsayıyorum. Zamanın hızlı akışıyla hayatlarımızdaki dönüşümleri konuşmaya devam edeceğimiz nice yıllarımız olsun…

Başlamak yolun yarısıdır

Çocukluğumdan bugüne her zaman bir şeyleri anlatmayı ve yazmayı çok seven bir insan oldum. Sizlere yazmaya başlamadan öncesinde de sürekli hayatın akışında neler yapabilirim sorusu ile baş başaydım. Sonuç olarak o çok sevdiğim şeyi yapmaya karar verdim ve 1 yıldır burada sizlerleyim. Hep söyledikleri gibi belki bu dünya için küçük ama benim için kocaman bir adım oldu. Yazılarımda bazen bilinçlendik zaman zaman ise hep birlikte eleştirdik. Fakat en güzeli her yazımda hayatın içinden bir köşe edinebilmekti. Ve bunu hep birlikte başardık. Başarı her zaman insanların gözüne koca bir dağ gibi görünebilir. Oysa insanın kendi içinde başardıklarından kimse bahsetmez. Bu durum beni her daim üzmüştür. Bazı insanlar genelde her şeye bir kulp takmanın ustasıdır. Ve bu ustalıklarını kendi hayatlarının eksiklerini kapatmak için kullanırlar. Sırf bu sebepten kendi yolunuzda yürümekten vazgeçmediğiniz bir hayat yaşamanızı temenni ederim. Hayatın ne kadar garip bir yer olduğunu bazı yazılarımda sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Türlü olumsuzluklar içinde kendimize ait en doğru yolu bulmaya çalışırken bazen tökezleriz. Hatta vazgeçmek isteriz. Ancak şunu bilmeliyiz ki mutlu olacağımız anlara yürürken her daim gülümseyemeyiz… Sizlere bugün söylemek isteyeceğim en önemli şey ise: Bir yolu yürümeye başladığınızda sizi korkutan tüm olumsuz düşünceleri karşınıza değil arkanıza alın. Emin olun o zaman başarıya daha hızlı koşacaksınız…

Unutmayın: Büyük dağlar küçük taşlar sayesinde var olur ve güçlenirler.

Nice yazılarda buluşmak dileğiyle…