Geleceği ezelinden belliydi
Başkan olur olmaz huyu değişti
Kırk akılı varmış biraz telliydi
Peşinden yürüdük sayı değişti
Er ozanın başkanlığı var idi
Zarar etsek tanıtımı kar idi
Dergi çıkarırdık işi zor idi
Boş geçen günlerin ayı değişti
Boş boşuna koşup kendimiz yorduk
Olmayan işlere hayaller kurduk
Yoldan geçenlerden hep akıl sorduk
Kabadayımız var dayı değişti
Yeni gelen gidenleri aratır
İnceden eletir sıkça daratır
Elde yoktur boş keseden yaratır
Akan derelerin suyu değişti
Bile bile yanlışları yapıyor
Kendi kafasından dernek kapıyor
Bulamıyor hedefinden sapıyor
Atılan okların yayı değişti
Âşık İdris bunları hep biliyor
Yanlışların peşi sıra yeliyor
Düşmanların inadına geliyor
Sandığa atılan oyu değişti