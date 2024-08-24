Hiç tadı kalmadı baharın güzün

Haftamız ayımız günler değişti

Değeri kalmadı sohbetin sözün

Kahvemiz çayımız genler değişti

Glikoz karıştı şekere bala

Çoban hasret kaldı dilli kavala

Mızrak sığar oldu dipsiz çuvala

Okumuz yayımız enler değişti

Bir zamanlar sevenlere umuttuk

Gün oldu deveyi hamutla yuttuk

Eşi dostu akrabayı unuttuk

Emmimiz dayımız değişti

Köyler ıssızlaştı oldu bir ören

Tilkiler kol gezer tavuklar kıran

Zalimler çoğaldı devranı süren

Irkımız soyumuz benler değişti

Dünya yansa ne ki kimine göre

Işık tutmak yasak yoksula köre

Gelenek bozuldu örf adet töre

Halimiz huyumuz bunlar değişti

Aşık İdris haller derin bir kaygı

Küçüğe sevgi yok büyüğe saygı

Nefrete yenildi insani duygu

Kötümüz iyimiz onlar değişti