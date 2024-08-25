Arzuhalci başı yaz bir dilekçe

Dertler üç beş iken onu da geçti

Yok mu bu dertlere bir çare bir hal

Pahalılık oku canı da geçti

Kimi gam yükünü almış taşıyor

Kimi efkâr ile dolmuş taşıyor

Fiyatlar başıboş hızla koşuyor

Şimdi seyret Bingöl Van’ı da geçti

Eller gider iken gökteki Ay’a

Bizler hasret kaldık bir bardak çaya

Şehirler akını dönderdi köye

Göçler Suriye’yi bunu da geçti

Ekmekler ufaldı yarıdan yarı

Kızın kansızlıktan benzi sapsarı

Oğlanda pantolon alttan yukarı

Yırtıla yırtıla donu da geçti

Davacıyız senden kahveci dayı

Gidip göreceğiz reis babayı

Beş yüz lira yaptın bir bardak çayı

Zıkkımın bedeli kanı da geçti

Fakirin sırtından çalan çalana

Dişliler diş attı dişsiz olana

Vurguncu soyguncu çıktı talana

Herifler teksaslı conu da geçti

Hangisini saysam dert dizi dizi

Soyun fırsatçılar görelim sizi

Yokluk değirmeni öğüttü bizi

İncelik ölçümüz unu da geçti

Âşık İdris ince fikre daldı

İşsizler iş için bin kapı çaldı

Satmadık ne yorgan ne yastık kaldı

Tam takır bizim ev hanı da geçti