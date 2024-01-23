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Yozgatlı bilim insanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş, “Kömür gazı yakıtlı katı oksit yakıt pillerinin sayısal ve deneysel incelenmesi" başlıklı tez projesiyle En Başarılı Doktora Tezi Ödülü’nü aldı.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği kurucu dekanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş’a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan anlamlı ödül.

Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yürütücülüğünü yaptığı "Kömür gazı yakıtlı katı oksit yakıt pillerinin sayısal ve deneysel incelenmesi" başlıklı tez projesiyle En Başarılı Doktora Tezi Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Prof. Dr. İlbaş'a takdim edildi. Prof. Dr. İlbaş, bu başarının mimarı olan doktorantı Dr. Berre Kümük'ü tebrik ederek, "Bilim dünyasına katkılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

MUSTAFA İLBAŞ KİMDİR?

Yozgat doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa İlbaş, 1988 yılında Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldu ve kariyerine akademik olarak devam etti. İngiltere ve ABD'de yaptığı çalışmalar ve aldığı eğitimlerle enerji sektöründe önemli katkılarda bulundu. Hidrojen enerjisi ve enerji sistemleri üzerine sayısız uluslararası işbirliği ve akademik faaliyetlerde bulunan İlbaş, halihazırda Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Etik Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akademik kariyerine ek olarak, birçok sivil toplum kuruluşunda liderlik rolleri üstlenen ve üniversite-sanayi iş birlikleri için önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. İlbaş, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde enerji alanında yapılan çalışmalara önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanı olarak tanınmaktadır.