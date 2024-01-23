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Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demir, organ bağışlarının hayat kurtarmada kritik bir rol oynadığını belirterek, organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Demir, yaptığı açıklamada, organ nakli ile tedavi edilebilen hastalıkların dünya genelinde en önemli sağlık sorunları arasında geldiğini belirterek, “Organ bağışı, farklı rahatsızlıklar sebebiyle organ nakli bekleyen hastaların tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Organ bağışı, hayatını kaybeden kişilerin doku ve organlarının, ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmesi işlemidir. Organ bağışı, hem hasta hem de bağışçı için son derece anlamlı bir eylemdir” dedi.

Organ bağışının gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Dr. Demir, “Organ bağışı, kişinin hayattayken kendi iradesiyle verdiği bir karardır. Organ bağışı yapabilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. 18 yaşından büyük ve sağlıklı her birey organ bağışı yapabilir. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, Nüfus Müdürlüğü’nden organ bağışı kartı alabilirler. Organ bağışı kartı, kişinin organ bağışı yapmak istediğini gösteren resmi bir belgedir” ifadelerini kullandı.

Organ bağışı bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını belirten Dr. Demir, “Türkiye’de organ nakli bekleyen yaklaşık 40 bin hasta bulunmaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmı, böbrek nakli beklemektedir. Organ bağışı, bu hastaların yaşama tutunma şansını artırmaktadır. Organ bağışı, hayat kurtarmanın en güzel yoludur. Bu nedenle, organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Organ bağışı, hayat kurtarmanın en güzel yoludur. Bu nedenle, organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılması gerekmektedir. Organ bağışı yapmayı düşünen vatandaşlarımız, Nüfus Müdürlüğü’nden organ bağışı kartı alabilirler. Organ bağışı kartı, kişinin organ bağışı yapmak istediğini gösteren resmi bir belgedir” şeklinde konuştu.