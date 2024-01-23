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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 5 Ekim 2023 tarihinde Kuzey Irak’ta yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Adem Zorbilmez’i evinde ziyaret etti.

Gazi Uzman Çavuş Adem Zorbilmez’i Çapanoğlu Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, “Vatan, millet ve bayrak uğruna yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Kahraman gazimize şükranlarını sunuyorum” dedi.

Vali Özkan, devletimizin tüm imkanları ve birimleri ile şehit aileleri ve gazilerimizin emrinde olduklarını söyledi.