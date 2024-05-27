Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimlerden biri olan Barış Boyun, suç örgütü lideri olarak bilinmektedir. Hayatı ve karıştığı olaylar geniş bir merak konusu oluştururken, yapılan araştırmalar Boyun'un etkinlik alanının uluslararası boyuta kadar uzandığını gösteriyor.

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideri olarak tanınırken, yaşının 40 civarında olduğu belirtilmektedir.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak faaliyet gösteren örgüt, zamanla uluslararası ilişkilere kadar uzanan suç olaylarına karışmıştır. Özellikle motosikletli suikast timi aracılığıyla işledikleri cinayetlerle tanınmaktadırlar.

İŞBİRLİKLERİ VE LİDERLİK DURUMU

Barış Boyun, 2017 yılına kadar mafya Bilal Yaman ile işbirliği yaparken, Yaman'ın tutuklanması sonrasında örgütün lideri konumuna yükselmiştir. Savcılık iddianamesine göre, örgütün mali kaynağını silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti oluşturmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE OPERASYONLAR

Barış Boyun'a bağlı çeteler, Balkanlar'daki mafya oluşumlarına taşeronluk yaparak cinayetler işlemekte ve gençleri çete içine çekmektedirler.

SUÇ OLAYLARI VE ÇATIŞMALAR

Örgüte bağlı çete, birçok cinayet olayına karışmıştır. Bunlar arasında bilinen bazıları şunlardır:

Kubilay Küçükaslan'ın 21 Ekim 2021'de çete tarafından öldürülmesi,

Yüksel Usta'nın 16 Nisan 2022'de motosikletli tim tarafından öldürülmesi,

Jovan Vukotiç'in 8 Eylül 2022'de örgütün motosikletli timi tarafından öldürülmesi,

Yasin Keskin'in 22 Eylül 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesi gibi olaylar yer almaktadır.

Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütü ve bağlı çeteler, İstanbul ve uluslararası alanda ciddi bir güvenlik endişesi oluşturmakta ve emniyet güçlerinin yoğun çabasıyla takibe alınmaktadır. Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtilmektedir.