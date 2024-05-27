Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık’ın kim olduğu merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

HAYATİ KISACIK KİMDİR?

Hayati Kısacık, 6 Haziran 1973 tarihinde Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu.

1989 yılında Kargı Lisesini bitiren Kısacık, 2001 yılında Ülkemizin Sayılı üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bölümünü bitirdi.

Bir spor adamı olan Hayati Kısacık, sporun her alanında aktif olarak rol oynadı. Bu kapsamda Kısacığın; 3. Kademe Badminton, 2. Kademe Güreş,1. Kademe Basketbol ve 1. Kademe Squash hakemi ve Antrenörlük belgeleri bulunuyor.

2001 – 2009 yılları arasında Beden Eğitimi Öğretmenliği,

2009 – 2013 yılları arasında Türkiye Badminton Federasyonunda Badminton Antrenörlüğü,

2013 – 2014 yılları arasında Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü,

2014 – 2018 yılları arasında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

2018 – 2020 yılları arasında Türkiye Badminton Federasyonu Genel Sekreteri görevini yürüttükten sonra 2020 yılı itibarı ile de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü (Genel Sekreter) görevini yürüttü.

Kamu görevlerinin yanı sıra;

Badminton Federasyonu Genel Koordinatörlüğü,

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı,

Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği,

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği,

Badminton Federasyonu Başkan Vekilliği görevlerini de yürütmüştür.

Son olarak Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Hayati Kısacık, evli ve iki çocuk babasıdır.