Kuran-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın Hz. Meryem'dir. Hz. Meryem, Kuran'da kendisine özel bir sure olan Meryem Suresi'nde detaylı bir şekilde anlatılan ve Hz. İsa'nın annesi olarak bilinen önemli bir figürdür.

Meryem, Kuran'da Müslüman kadınların örnek alması gereken niteliklere sahip olduğu vurgulanır. Temiz, dürüst ve ahlaklı kişiliğiyle tanınan Meryem, İslam'ın en kutsal kadın figürlerinden biri olarak kabul edilir. Onun hayatı, Hz. İsa'nın doğuşu ve peygamberliğiyle ilgili ayrıntılarla Kuran'da aktarılmıştır.

Kuran'da Meryem dışında ismi geçen başka kadın peygamberler veya önemli kadın şahsiyetler bulunmamaktadır. Bu nedenle Meryem, Kuran'da özel bir yere sahip olan tek kadın olarak bilinir.

Bu önemli figür, İslam inancında kadının değerini ve rolünü vurgulayan bir örnek olarak kabul edilirken, Kuran'da kadınların tarihsel ve dini önemine dair bir iz bırakır.