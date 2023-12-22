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Alfa Arama Kurtarma Derneği ve hayvanseverler tarafından “Yerköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Besleme ve Bakım Alanı” adıyla geçen barınaktaki akıl almaz görüntüler kamuoyunu ve hayvanseverleri endişelendirdi.

Bir sivil toplum örgütü olan Alfa Arama Kurtarma Derneği tarafından Yerköy’de belediyeye ait olan barınağa gidildi. Dernek, alandaki hayvanların içler acısı durumunu ve olayın ciddiyetini çektiği fotoğraflar ve videolarla gözler önüne serdi.

Toplama alanında çekilen görüntülerde ise bir sürü ölmüş köpek, ölmüş bir köpeğin cesedini yiyen diğer köpekler ve kurtlanmış hayvan cesetleri yer aldı.

Hayvanseverlerin şikayetleri ile bölgeye giderek olayı bizzat yerinde gören Alfa Arama Kurtarma Derneği, ölmüş ve hatta kurtlanmış hayvan cesetlerini topladı.

Olaya şahit olan Alfa Arama ve Kurtarma Derneği yetkilisi ve Yerköy’de yaşayan bir hayvansever vatandaş gazetemize özel açıklamalarda bulunarak şahit olduklarını anlattılar.

“BİRBİRLERİNİ YİYORLAR”

Yerköy’deki durumu yerinde gören bir hayvansever ise yaşanılanlara dair şu açıklamada bulundu: “Yerköy barınağı yıllardır unutulmuş halde ve kimsenin umursamadığı bir ölüm kampına dönmüş vaziyette ne yazık ki. Yılardır oraya canlar götürülmekte, aç susuz bırakılmakta ve birbirlerini yemelerine seyirci kalınmaktadır. Bir kaç gönüllü ile girilen mücadele ise her defasında belediye başkanının boş vaatleri ile sonuçsuz kalmaktadır. Sırf birilerine iyi görünmek için Allah’ın yarattığı bu dilsiz kullar bilinmeze sürüklenmekte. Bu videolar ve fotoğraflar yaşanan vahşeti anlatıyor. İnanın çok daha fazlası var. Lütfen bu canların sesi olun, lütfen onları sahipsiz bırakmayın. Unutmayın onlar bize Rabbimin emanetleri… Gittiğimizde etrafta kulübelerin içinde ve yanında ölü köpekler vardı. Kurtlanmış yavrular birbirini yiyorlardı. Açlıktan ve soğuktan ölmek üzere çoğu… Ne mama ne de yiyecek namına hiçbir şey yoktu ve hepsi çok açtı.”

“KÖPEK ÖLÜLERİYLE KARŞILAŞTIK”

Hayvanseverlerin şikayetleri ile bölgeye giderek olayı bizzat yerinde gören Alfa Arama ve Kurtarma Derneği yetkilisi, “Dernek olarak Yerköy barınağına giriş yaptık. Girdiğimiz zaman orada çalışan herhangi biri yoktu. Zaten kapısı da açıktı. İçeriye giriş yaptığımız zaman köpek ölüleriyle karşılaştık. Ondan sonra zaten gerekenleri yaptık. Yozgat Valiliği ile görüştük. HAYDİ polisini aradık. Gereken tüm işlemleri gerçekleştirdik. Olayla alakalı raporlar tutuldu. Biz, STK olarak görevimizi yaptığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.