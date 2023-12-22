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2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret belirleme süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yoğun görüşmeleri sonucunda nihayete eriyor.

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı etkileyecek olan yeni asgari ücretin açıklanması, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 ve 18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirerek önemli aşamalar kaydetti.

Komisyon, asgari ücretin belirlenmesine yönelik detaylı görüşmeleri başarıyla tamamladı.

Milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından hafta başında kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Yeni asgari ücretin 25-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

ORANLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre belirlenecek olan net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira olacak.

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira.

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira.

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira.

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirmiş, toplantıdan sonuç çıkmamıştı.