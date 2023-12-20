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Proje kapsamında dereceye giren öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlayan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sözlük yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak ve Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlayan tarafından tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninde açıklamada bulunan İl Müdürü Altınkaynak, “Okullarda yapılan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin inceliklerine vakıf olmalarını, kültürümüzü yansıtan özel sözcüklerle buluşmasını, dilimizi iyi kullanmasını ve dilimizin verdiği imkanlarla düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeyi amaçlayan bu proje sayesinde öğrencilerimiz; Türk dili ve kültürüne damgasını vurmuş isimleri yakından tanıyacak ve içselleştirecektir. Seçkin ve özgün eserlerimizde yer alan sözcüklerin anlam derinliklerini kavrayacak olan öğrencilerimiz milletimizin kültürel birikimini, duygu ve düşünce dünyasını yeniden keşfedecektir. Proje kapsamında yapılan sözlük yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler taktim ettik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.