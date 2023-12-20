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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, düzenlediği köy ziyaretlerine devam ediyor. Haftalık rutini içerisinde Beşkavak ve Çiçekli köylerini ziyaret eden Kaymakam Kurt, burada yerel halkla bir araya geldi.

Kaymakam Kurt, köylerde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hane sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Devletin sunduğu çeşitli imkanları hatırlatan Kurt, vatandaşlara her türlü yardım ve hizmetin kendileri için hazır olduğunu vurguladı.

Köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan dinleyen Kaymakam Kurt'a, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Müdürü ve köy muhtarları da eşlik etti. Bu etkileşimli ziyaretler, yerel yönetim ile vatandaşlar arasında güçlü bir iletişimi teşvik etmeye devam ediyor.