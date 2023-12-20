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Yaş şartı olmadan, milyonlarca vatandaş için emeklilik kapısı aralanıyor. 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ise hükümetin yeni düzenlemelerini beklerken, 3 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan erken emeklilik piyangosu vurdu. Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar, bu yeni düzenleme ile erken emeklilik biletini alabilecekler. Kademeli prim uygulaması sayesinde SGK'ya başvuran milyonlarca kişi, emekli olma hakkına sahip olacak. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor ve yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, emeklilik reformunu beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde emeklilik reformu için açıklamalarda bulunmuştu. Bir haber sitesinde yayınlanan habere göre, düzenlemenin hayata geçeceği tarih nihayet belli oldu. Yeni düzenleme ile birlikte çok sayıda vatandaşa erken emeklilik yolu açılacak, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için bu bir fırsat olacak. Peki, erken emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni düzenleme ile kimler erken emekli olacak? İşte, milyonları ilgilendiren yeni erken emeklilik düzenlemesinin detayları...

EYT'DEN SONRA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Mart ayında kabul edilen EYT düzenlemesi ile erken emeklilik imkanı, yaklaşık 5 milyon vatandaş için sunulmuştu. Ancak birçok vatandaş, prim eksikliği nedeniyle EYT kapsamında dışta kalmıştı. Ayrıca staj ve çıraklık mağdurları da yeni bir emeklilik düzenlemesi bekliyordu. EYT'yi kaçıranlar için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamaları sonrasında yeni bir erken emeklilik düzenlemesi müjdesi geldi.

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile kademeli emeklilik sistemi devreye alınıyor. Kademeli emeklilik, 1999 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak şekilde tasarlandı. Yeni düzenleme ile 1999 sonrası SGK'lı olanlar, yaş şartı aranmadan belirlenen prim günü ve yıl şartlarını tamamladıktan sonra emeklilik hakkına sahip olacaklar. Kademeli emeklilikte prim gün sayısının ise 3.600, 4.200 ve 5.400 gün olması bekleniyor.