Tuzcuoğlu, depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AFAD yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Tuzcuoğlu, hasar tespit çalışmalarını inceledi.

Tuzcuoğlu, daha sonra Sulusaray Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin hemen ardından Tokat Valiliği ve AFAD yetkililerinin koordinasyonunda depremden etkilenen yerlere yönelik hızla çalışma başlatıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Bakanlık olarak Tokat ve Yozgat bölgesine teknik ekiplerin yönlendirildiğini belirten Tuzcuoğlu, bölgedeki çalışmaları 20 ekip ve 50 teknik personelle birkaç gün içinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Tokat ve Yozgat'ta depremden zarar gören yapıların ağırlıklı olarak 1999 yılı öncesi inşa edildiğinin altını çizen Tuzcuoğlu, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, yapıların sağlam ve mühendislik hizmetleri çerçevesinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Depremin ardından vatandaşların bir kısmının henüz evlerine girmediğini, girdiklerinde hasarla karşılaşarak ihbarda bulunabileceklerini ve sayının artabileceğini anlatan Tuzcuoğlu, "Tokat'ta 500 hasar ihbarı aldık. Şu ana kadar 50'si net incelendi, 5 yıkık yapı görünüyor. Yine 15 ağır hasarlı yapı görünüyor. Bunların büyük çoğunluğu kerpiç, yığma yapılar, mühendislik hizmetinden yoksun yapılmış yapılar. Diğerlerini de en kısa sürede tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Tuzcuoğlu, bölgedeki kamu binalarının hasar almadığını, tarımsal açıdan da herhangi bir hayvan kaybı bulunmadığını dile getirdi.

Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağının altını çizen Tuzcuoğlu, "Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bu hasarları en güzel şekilde telafi ederiz. Yıkılanları yaparız. Vatandaşlarımızın yaralarını sararız, dertlerine derman oluruz, yanlarında oluruz ve bu hasarları inşallah gideririz" diye konuştu.

Tuzcuoğlu, Bakanlığa bağlı ekiplerin Yozgat'ta da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "150 ihbar var Yozgat ile ilgili. Bunun 40'ı incelendi. Burada da 5 yıkık ve 5 ağır hasarlı var. Tabii bu, şu anki veriler itibarıyla böyle. Çalışmalarımız devam ediyor. Netleştiği müddetçe kamuoyuyla bu bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin bölgeden sürekli bilgi aldığını, buna göre gereken adımların hızla atıldığını aktaran Tuzcuoğlu, Vali Hatipoğlu, milletvekilleri ve AFAD yetkililerinin yoğun çalışma temposu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.