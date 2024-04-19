Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı” kapsamında “Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü gebe sınıfı ve gebe okullarında hizmet veren personele yönelik 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde “Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi” verildi.

Uzm. Dr. Hanife Ece Erik, Ebe Fadime Birol, Ebe Rabia Ünlüsoy, Ebe Nagihan Açıkgöz tarafından verilen eğitim sonrası katılımcılara, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Uzman Fatih Çetin ve Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Kürşat Kerim Tanrıkulu tarafından sertifika takdim edildi.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı’ kapsamında; gebe sınıfı ve gebe okullarında hizmet veren personelimize, 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde ‘Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi’, Uzm. Dr. Hanife Ece Erik, Ebe Fadime Birol, Ebe Rabia Ünlüsoy, Ebe Nagihan Açıkgöz tarafından verildi. Katılımcılara, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Uzman Fatih Çetin ve Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Kürşat Kerim Tanrıkulu tarafından sertifikaları takdim edildi” denildi.