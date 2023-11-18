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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat’a gelerek çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

Özhaseki, Anadolu'nun en güzel köşelerinden olan Yozgat'a geldiklerini söyledi.

Vali Özkan'dan brifing aldığını, vilayetin, İl Özel İdaresinin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Özhaseki, bazı projeleri yerinde göreceklerini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin, ekonomisiyle bunun dışındaki her bir alanda yaptığı atılımlarla da etrafındaki birçok ülkeyi kıskandırmaya devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan deprem yaralarını sardıklarını ve bunların altından kalkabilmenin kolay olmadığını dile getiren Özhaseki, diğer taraftan da bütün şehirlerde yatırım hamlelerini sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Özhaseki Yozgat ziyaretleri kapsamında; Yozgat Valiliği ziyareti, Yozgat Millet Bahçesi inşaatı inceleme, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ziyareti, Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi inceleme ve daha birçok yere ziyaret gerçekleştirdi.