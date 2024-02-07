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Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de istihdam rakamları tekrar 914 bin seviyesine yükseldi. Bu kapsamda 110 bin vatandaşa 990 milyon liralık ödeme yapıldığı da ifade edildi. Bakan, prim tahsilatının önemine değinirken, ekonominin tüm boyutlarını canlandırmanın da öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, emeklilere bir seferlik olarak beş bin lira destek verileceği açıklandı. Bakan Işıkhan, bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Emeklilerin taleplerini dikkate aldıklarını ve bu yönde adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Işıkhan, Ocak ayından itibaren emeklilere yapılan aylık ödemelerin eşitlendiğini ve fark ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. SSK'lı ve Bağ-Kurlu emeklilere yapılacak fark ödemelerinin toplam tutarının 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira olduğunu belirtti.

Emekli sayısı konusunda da bilgi veren Bakan Işıkhan, EYT kapsamındaki düzenlemelerden faydalananların yaklaşık 2 milyon kişi olduğunu ve 950 bin kişinin tekrar çalışma hayatına döndüğünü söyledi. EYT sürecinin devam ettiğini ve 2024 yılı sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilerek artırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, ev kadınlarına yönelik prim desteği gibi vaatlerin de hayata geçirileceği ifade ediliyor. Bakanlık, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini vurguluyor.