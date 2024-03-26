Bu kapsamda PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolar ile PTT Kargo gibi birçok alanda indirim ve kampanyalar sunulacak.

Işıkhan, emeklilere yönelik indirim ve kampanyalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Refahın en çok emeklilerin hak ettiğini vurgulayan Işıkhan, kamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemelerinin artırıldığını belirtti. Ayrıca, emeklilere özel indirim ve kampanyaların başlatılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Emeklilere yönelik birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Ayrıca, diğer bankalarla yapılan protokollerle emekli promosyon ödemelerinin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kamu bankalarında başvuruların başladığını ve ayrıca bayram ikramiyesi ödemelerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli sağlık, sosyal ve kültürel çalışmaların da başlatılacağını belirten Işıkhan, bu kapsamda PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolar ile PTT Kargo gibi birçok alanda özel indirimler ve kampanyalar düzenleneceğini ifade etti. Ayrıca, önde gelen zincir marketler ve giyim mağazalarında da emeklilere özel indirimler sağlanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, belediyelerle yapılan protokollerle emeklilere kültür turları düzenleneceğini ve emeklilere yönelik birçok imtiyaz sağlayacaklarını vurguladı.

Ayrıca, emeklilerin endişelenmemesi gerektiğini ve AK Parti'nin emeklilere yönelik politikalarının devam edeceğini söyleyen Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve enflasyonun düşeceğini belirtti.

Son olarak, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa edildiğini ve emeklilere yönelik her türlü zulmün sona erdirildiğini ifade eden Işıkhan, emeklilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılacağını belirtti.