Son dönemlerde cilt bakım rutininde yer edinen retinol hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, retinol nedir? Faydaları ve zararları nelerdir? Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

Son dönemlerde özellikle kadınların sıkça tercih etmeye başladığı ve kozmetik markaların etken madde olarak kullandığı Retinol'e ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Kadınların tercihlerinde sıkça yer bulan ve kozmetik sektöründe öne çıkan retinol, cilt bakımında önemli bir yere sahip. Ancak bu etken maddeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.

RETİNOL NE İŞE YARAR?

Retinol aslında bir A vitamini türevidir ve cilt bakımında sıkça tercih edilen bir bileşendir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, kırışıklıkları azaltır, cilt tonunu düzenler ve akne gibi sorunları iyileştirebilir. Ancak, doğru kullanılmadığında önemli yan etkilere neden olabilir.

Uzmanlar, retinolün gece rutininin bir parçası olarak temiz cilde uygulanmasını öneriyor. Ancak güneş ışığına maruz kalınan saatlerde kullanımı tavsiye edilmez. Kullanım esnasında ciltte hafif kuruluk, kızarıklık veya pul pul dökülme gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Retinolün aşırı kullanımı cildi tahriş edebilir ve hassasiyet oluşturabilir. Bu nedenle düşük konsantrasyonlarda başlamak önemlidir. Ayrıca, hamilelik veya emzirme döneminde kullanımı doktor gözetiminde yapılmalıdır.