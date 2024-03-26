Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki 81 ile ulaşan bir genelge göndererek önemli bir uygulamayı 15 Nisan'a kadar uzattı.

Bu genelge, kış mevsiminin başlangıcında gönderilen bir önceki talimatın devamı niteliğinde. Bu talimat kapsamında, vatandaşlara yardım ve gerektiğinde psikososyal destek sunulmaktadır.

Bakanlık, ülke genelinde kış şartlarının etkisini hissettirmesiyle birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için bir adım daha atmıştır.

Bu kapsamda, desteklerin süresini uzatmak amacıyla 81 il valiliğine genelge gönderilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ulaşan bu genelge ile desteklerin 15 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Bu genelge, öncelikle il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz bireylerin tespit edilmesini içermektedir.

Tespit edilen kişiler, öncelikle il/ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yönlendirilmektedir. Ancak, kamu kurumu misafirhanelerinin yetersiz olduğu durumlarda, pansiyonlar, oteller gibi alternatif konaklama yerleri sağlanarak sokakta kalan vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da yetkililer tarafından karşılanmaktadır. Bu adımlarla, vatandaşların kış aylarında daha güvende ve daha iyi koşullarda olmaları hedeflenmektedir.