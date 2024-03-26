Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Mart 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.1692 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.1652 liradan, satış fiyatı ise 32.1734 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.9264 TL'den yapan euro şu anda 34.917 TL alış ve 34.936 TL satış fiyatına sahip.