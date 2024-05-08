Meclis salonunda düzenlenen toplantıda divan başkanlığına 1 adet teklif yazısı sunulurken 3 gündem maddesi ise görüşülerek karara bağlandı.

“25 MİLYON 968 BİN LİRA ÖDENEK”

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2024 mali yılı yatırım bütçesinden merkez ilçeye ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı, ayrılan ödeneklerden ne miktarda sarfiyat yapıldığı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Ümit Şahbaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir konuşma yapan Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Ümit Şahbaz, “İl Özel idaresi 2024 yılı yatırım programı bütçesinden İlimiz merkez ilçeye bağlı köylerin Kanalizasyon yapımı için 1 milyon lira, İçme suyu yapım projesine 1 milyon 500 bin lira, kilitli parke yapım projesine 7 milyon lira, 1’inci kat asfalt kaplama projesine 11 milyon lira, 2’nci kat asfalt kaplama projesine 2 milyon lira, güneş enerji yapım projesine 1 milyon 500 bin lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 1 milyon lira ve Cari giderler için 968 bin lira olmak üzere toplam da 25 milyon 968 bin lira ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bahis konusu ödeneklerden kilitli parke yapımı için ayrılan 7 milyon lira ödenekten 194 bin 175 lirasının Bişek köyü kilitli parke yapımı işinde sarf edildiği, Diğer köy alt ve üst yapı yapım projesi için ayrılan 1 milyon lira ödenekten 30 bin 999 lirasının Akyamaç köyü köy içi istinat duvarı yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerim alımında sarf edildiği, cari giderler için ayrılan 968 bin lira ödenekten 125 bin lirasının 1’inci dilim cari gider ve 125 bin lirasının 2’nci cari giderlerde sarf edildiği, diğer ödeneklerden günümüze kadar harcama yapılmadığı, devam eden zaman içerisinde harcamaların yapılacağı komisyonumuzca tespit edildi” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’DAN SPOR TESİSLERİ RAPORU

Gündemin ikinci maddesinde, Akdağmadeni’nde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Akdağmadeni’ne bağlı spor kompleksi ve tesislerinin 1992 yılında yapılmış olduğu tesislerin içerisinde kapalı spor salonu, stat, halı saha tesisi ve gençlik merkezi ile yüzme havuzunun bulunduğu görülmektedir. Salon içerisinde bulunan idari kısım binasının bakım ve onarıma ihtiyacının olduğu, kapalı salonun da gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olmadığı, Spor salonunda doğalgaz dönüşümüne ihtiyaç olduğu ve geçilmesinde fayda sağlanacağı görülmüştür. İlçede basketbol, voleybol, güreş, atletizm ve Plates gibi spor dallarında tesislerde öğrencilere hizmet verildiği alınan bilgiler ve yerinde yapılan incelemelerden anlaşıldı.”

TARIM ARAZİLERİ VE HAYVACILIK RAPORU

Gündemin son maddesinde, Akdağmadeni köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünleri ve meyvelerin yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumları hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Abdullah Yalçınkaya okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yalçınkaya yaptığı konuşmada, “Akdağmadeni ilçesi ve köylerinde 20 bin 135,4 hektar çayır mera alanı, 100 hektar meyvelik alanı, 141,6 hektar bağlık arazi, 148,00 hektar sebzelik arazı, 51 bin 800 hektar tarım arazisi ve 162,5 hektar diğer araziler bulunmaktadır. 66 bin 173 hektar verimli orman ve 26 bin 073 hektar verimsiz orman arazisi bulunmaktadır. Toplamda 518 bin hektar alanda tarım yapıldığı, bahis konusu tarım arazilerinde Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Yem bitkileri, Patates, Fasulye, Domates, Yulaf, Çavdar, Şekerpancarı, Tritikale ekiminin yapılmaktadır. Bahçe ürünleri olarak Soğan ve diğer meyvecilik ile ekilmeyen ve nadasa bırakılan arazilerden oluşmaktadır. Yine ilçede 32 bin 222 büyükbaş, 2 bin 64 büyükbaş işletmesi, 36 bin 134 küçükbaş, 194 küçükbaş işletme, 387 baş Manda, 11 bin 831 baş keçi, 7 bin 82 Arıkovanı, 90 arı işletme tesisi, 4 adet kanatlı işletme tesisinde 261 bin 800 adet, serbest olarak 18 bin 387 tavuk beslendiği, bunların yanında ilçede hindi, ördek, kaz yetiştirilmektedir. İlçe genelinde 7 adet veteriner kliniği bulunduğu tespit edilmiş olup, zaman içerisinde büyük, küçük ve kanatlı hayvanlarla ilgili tüm aşıların zamanında yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.