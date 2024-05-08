Düzenlenen operasyonda B.T. ve A.T. isimli şüpheli şahısların 10 bin lira karşılığında motosikleti S.Y. isimli şahsa sattığı tespit edildi.

Operasyon sonunda çalınan motosiklet sahibi M.Ö. isimli şahsa teslim edilirken, B.T. ve A.T. isimli şüpheli şahıslar hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “07 Mayıs 2024 tarihinde Yenifakılı ilçesi (x) köyünde ikamet eden M.Ö. isimli şahsın kendisine ait motosikletin çalındığını ihbar etmesi ile ilgili olayın aydınlatılması ve hırsızların yakalanması maksadıyla;

İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aynı gün yapılan teknik inceleme ve takip neticesinde; çalınan motosiklet S.Y. isimli şahsın x mahallesindeki ikametinde tespit edilmiş olup; S.Y. isimli şahsın bahse konu motosikleti B.T. ve A.T. isimli şüpheli şahıslardan 10 bin lira karşılığında satın aldığını bildirmesi üzerine; B.T. ve A.T. isimli şüpheli şahıslar x köylerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan B.T. ve A.T. isimli şüpheli şahıslar hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. İl Jandarma Komutanlığımızca her türlü hırsızlıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.