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Bir önceki yerel seçimlerde belediye başkanlığına bağımsız aday olan Bekir Korkmaz, önümüzdeki yerel seçimlerde de Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu söyledi.

Bekir Korkmaz seçim bürosunda düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını kamuoyuna duyurdu.

“PROFESYONEL BELEDİYECİLİK SÖZÜ VERİYORUM”

Korkmaz yaptığı açıklamada, “Ne kadar bağımsız aday olsam da her vatandaşım gibi bir siyasi fikrim misyonum var. Ama üstlenmek istediğim görev bulunmuş olduğum şehre, şehrin insanlarına, insanların aşına, işine, sosyal ekonomik, siyasal, kültürel hayatına, sporuna, sanatına, sağlığına eğitimine, suyundan temiz havasına tüm konularda siyasi, mezhep, tarikat, ırk ayırt etmeksizin hizmet etmek bir vesile bu tür hizmet eden tüm sosyal kuruluşlara da yardımcı olmak, doğasına, gerek doğada gerek şehrimizde bulunan yabani hayvanata sahip çıkmak önceliklerim olacak. Yıllaradır amatör, gündelik sıkıntı ve taleplerle uğraşan belediye yerine profesyonel bir belediyecilik sözü veriyorum” diye konuştu.

“SIKINTI VE İHTİYAÇLARI ÖNCEDEN TESPİT EDECEĞİZ”

Yıllardır bu Yozgat’ın tüm siyasi ve bürokrasi zenginliğine rağmen güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna en geri kalmış ilçelerden bile geri kaldığını dile getiren Korkmaz, “Çevre illerin himayesine merhametine muhtaç gündelik sıkıntılar ile boğuşmuş ne Devletine ne Devlet erkanına küsmemiş, kimisi kader demiş kimisi, isyanını, hayallerini umudunu içine gömmüş beklemiş buna rahmet bu teslimiyet seçilen kişiler ve Yozgat'ın tartışılmaz tasarruf sahipleri tarafından ne görülmek, nede duyulmak istememiş. Allah kısmet eder sizler yetki verirseniz alışılmış ne kadar mevsimsel, mühendislikten, estetikten, işçilikten, malzeme seçiminden uzak zamana çağın gereksinimlerine uymayan hayatımızı kolaylaştırmayan, gerek ekonomimize gerekse kültüründen sporuna, sanatına huzurdan, güvenliğine hitap etmeyen ne varsa bizim dönemimizde ilgi alanımızda olamayacaktır. Bizim dönem belediyeciliğimiz yerelde birlik içinde ilimizde bulunan tüm kamu kurum kuruluşları ile bir yılı üçe bölerek, üç aylık, altı aylık ve yıllık hareket edeceğimiz Program ve projelerle çalışacağız tüm enerjimiz önümüze sıkıntı olarak gelmeden çözeceğiz. Projenin tarifi de bu değil midir? İlerde doğacak sıkıntı veya ihtiyaçları önceden tespit edip çözmek” şeklinde konuştu.

“BİR YAPAR BİRİ BOZAR”

Korkmaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Gerek gündelik gerek iklimsel arıza veya afetler de, temizlik, ulaşım vs. tüm buna benzer olayları belediyemiz bünyesinde oluşturacağım acil müdahale birimi ile anında çözülecek bunları yaparken oluşturacağımız profesyonel ekip ve kadrolarla yapacağız. Kalıcı hizmetlerimize şehrin bölge yapısı, halkın kültür yapısı, esnafın farklılıkları göz önünde bulunacak yapılan işle yer ile bir birine uyumlum olacak yani hayatımıza kültürümüze ekonomimize katma değer katacak katma değer katmayan hiçbir şeye zaman ayırmayacağız. Aynı zaman da üreten bir belediyeciliğimiz olacak bunların detayları ileri günlerde projeler içinde anlatılacak. Ayrıca şehrimiz dâhil olan köylerimizi şehrimize adapte etmeye önem vereceğiz. Benim dönemim sen ben tartışmalarından uzak tüm siyasi kültürel, kurumsal farklılıkları zenginliğe dönüştürecek. Üniversitesinden tüm kurum kuruluşlar, odalar ve şehri milli hafızası kişilerin dinlendiği fikir görüşlerinin yer bulduğu meşvereti ilke yapan ben bilirimden uzak ilim, teknoloji, araç gereç ve bunları kullanacak akılla ilim ve ustalığın hizmete dönüştüğü bir belediyecilik olacak. Belediyemiz bünyesinde bulunan birimler ve makamları inanç ve iradelerini hayata geçirmede özgür olacaklar. Bunu yaparken önceliğimiz saydan olacak yapılan işler kararlar belli mutlu azınlıkların veya güç sahip önceliği olmayacak. İlkemiz göze, kulağa ve kalp şüphe düşürmeyecek fitne fesata yol açmayacak adalet ve hukuku öncel kılacaktır. İçinde ahlakın olamadı, şehrimize, gerek hayatımıza değer katmayan hiçbir hizmete zaman ayırmayacağım. Yapboz belediyeciliği yerine yapılan işlerin yılların ihtiyacına cevap veren milli hafıza oluşturan işler alacak. Benim önceliği birileri ile hesaplaşma değil hizmet olacak. Bir yapar biri bozar nesilden nesil'e ulaşacak hizmeti yaparsa Bekir Korkmaz yapar.”