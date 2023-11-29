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Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi, asgari ücret zammını merak etmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete 2024'te tek bir zam yapılacağı sinyalini vermişti. Bakan Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Patronlar da yeni yılda ara zam yapmayı düşünmüyor.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından açıklanan ücret araştırmasının sonuçlarına göre, şirketlerin gelecek yılki ücret artışlarına yönelik beklentileri belli oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Dinçer Güley, “2023’te şirketlerin yüzde 78’i ikinci veya üçüncü zammı değerlendirirken, bu oran 2024 için yüzde 32’ye düşmüş durumda” dedi. Araştırmaya göre yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapanların oranı da geriledi. Bu oran 2022’de yüzde 34, 2023’te ise yüzde 26 iken, 2024’te ise yüzde 8’lere düşüyor.

Öte yandan, şirketlerin yüzde 79’u 2024’ün ocak ayında zam yapmayı planlıyor. Bu oran, 2023’te de aynı seviyedeydi.