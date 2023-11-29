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Ons altın, 6 aylık bir aradan sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımına ilişkin açıklamalar ve düşen tahvil faizleri etkisiyle, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak sabah saatlerinde 2,045 dolara ulaştı.

İç piyasada ise gram altın, kendi rekorunu kırarak 1,901 lira seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, altının gelecekteki değer artışının devam edeceği konusunda görüş birliği içinde.

Bu yükselişin arkasında, doların güçlenmesi ve ons altındaki çıkışın etkisiyle iç piyasada da altın fiyatlarında artış yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM:

Gram altın: 1,901 lira

Çeyrek altın: 3,224 lira

Cumhuriyet altını: 13,138 lira

Tam altın: 12,899 lira

Yarım altın: 6,445 lira