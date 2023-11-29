Ons altın, 6 aylık bir aradan sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımına ilişkin açıklamalar ve düşen tahvil faizleri etkisiyle, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak sabah saatlerinde 2,045 dolara ulaştı.
İç piyasada ise gram altın, kendi rekorunu kırarak 1,901 lira seviyesine yükseldi.
Uzmanlar, altının gelecekteki değer artışının devam edeceği konusunda görüş birliği içinde.
Bu yükselişin arkasında, doların güçlenmesi ve ons altındaki çıkışın etkisiyle iç piyasada da altın fiyatlarında artış yaşanıyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM:
Gram altın: 1,901 lira
Çeyrek altın: 3,224 lira
Cumhuriyet altını: 13,138 lira
Tam altın: 12,899 lira
Yarım altın: 6,445 liraKaynak: Haber Merkezi