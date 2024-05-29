Aydoğmuş’tan Kermese Destek

Başkan Ömer Aydoğmuş, çocukları, kadınları, yaşlıları, anneleri ve anne karnındaki doğmamış bebekleri öldüren, İsrail terör devletini kınayarak "Gazze’den arşa çığlık yükseliyor, İnsanlık ölüyor insanlık nerede diyor! Sesiz kalan gözyaşı dökülmeye korkuyor. Gazze yanıyor insanlık susuyor” dedi.

Tüm vatandaşları Filistin halkına destek olmak için kermese davet eden Başkan Aydoğmuş, şunları söyledi: “İsrail terörü altında zulme maruz kalarak katledilen Filistin halkına destek vermek amacıyla kermesi organize eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın başta olmak üzere kermese destek veren vatandaşlara ve kermeste çalışan görevlilere teşekkür ediyorum. Gazze için ne yapabilirim diyen ve bir nebze de olsa ‘Gazze’de yaşanan zulme dur’ diye bilmek için tüm vatandaşlarımızı kermese katılıp destek olmaya davet ediyorum.”

SESSİZ KALAN İNSANLIK UTANACAK

İsrail terörünü kınayan Başkan Aydoğmuş “İnşallah İsrail kahrolacak, Filistin kurtulacak. Sessiz kalan insanlık utanacak. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yıllar önce Filistin topraklarını gasp ederek Filistin halkına zulmeden, şu anda hiç bir hukuk adalet ahlak tanımadan çadırlarda kalan savunmasız insanların üzerine bombalar atarak çocukları, kadınları, yaşlıları, anneleri ve anne karnındaki doğmamış bebekleri öldüren, İsrail terör örgütünü şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Rabbimden Kahhar ismi hürmetine İsrail’i kahrı perişan etmesi için dua ile diliyorum” dedi.